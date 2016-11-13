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AKP'li Kocabıyık: Devlet büyüklerine suikast halinde millet cezaevlerini basıp FETÖ'cüleri ve PKK'lıları asacak!

Kocabıyık, bu iddianın "halk arasında konuşulduğunu" öne sürdü

13 Kasım 2016 17:27

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, halk arasında konuşulduğunu söylediği bir iddiayı gündeme getirdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kocabıyık, "Devlet büyüklerine bir suikast halinde millet cezaevlerini basacak ve tüm FETÖ'cüleri ve PKK'lıları asacak. Halk arasında konuşulan bu" diye yazdı.

Kısa bir süre önce de 5 bin 544 tutuklunun kaldığı Sincan Cezaevi'nde firar planı yapıldığı iddia edilmişti. Koğuşlarda yapılan aramada, cezaevinin detaylı krokisi, şifreli notlar ve kaçış planları bulunduğu öne sürülürken, cemaat mensubu olduğu iddia edilen mahkûmların "kendi aralarında gizli haberleşme için şifreli yazışma teknikleri geliştirdikleri, jandarma ve cezaevi personeli hakkında bilgi topladıkları" ileri sürülmüştü.

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