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TBMM Başkanvekilinden Genç'e: Her şeyi en güzel siz biliyorsunuz, ordinaryüs profesörsünüz

CHP Milletvekili Kamer Genç TBMM Başkanvekili Meral Akşaner ile tartıştı

16 Temmuz 2014 21:43

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Genel Kurulu yönetim şeklini sürekli eleştiren CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e sesini yükselterek tepki gösterdi. Akşener, “Size olan saygımı, vefamı o kadar istismar ettiniz ki şuandan itibaren sizi dinlemiyorum" diye çıkıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı' görüşmeleri sırasında CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, sürekli yerinden kalkarak itirazlarda bulunarak Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Meral Akşener'e eleştirilerde bulundu.

Kamer Genç’in kendisine yaptığı eleştirilere ve tepkilere daha fazla dayanamayan Akşener, kürsüden Kamer Genç’e, "Ben her şeyi örtbas etmeye çalışıyorum, her şeyi en güzel siz biliyorsunuz, ordinaryüs profesörsünüz bu konuda. Size olan saygımı, vefamı o kadar istismar ettiniz ki, şuandan itibaren sizi dinlemiyorum. Öyle şey var mı yahu, ‘cahil’ dediniz dünden beri, dünya kadar hakaret ettiniz, hiç birisine cevap vermedim, son derece dikkatli bir dil kullanıyorum. ‘cahil’ dediniz, onu dediniz, bunu dediniz iade bile etmedim. Ama artık istiap haddi doldu. Böyle şey yok canım ifadelerini kullandı.

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