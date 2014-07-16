Kamer Genç yakın diye MHP'ye gitti!

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM Genel Kurulu'nda kendi grubunun hemen yanında olan MHP sırasına oturdu. Arkadaşları tarafından uyarılan Genç, MHP sırasından kalkarak CHP sırasına geçti ve gülerek 'Yakın diye oraya oturdum' yorumu yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin verdikleri grup önergeleri görüşüldüğü sırada, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, MHP Grubunun sırasına geçerek MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın arkasına oturdu. Genç'i CHP'li bazı milletvekilleri 'MHP' sırasında oturduğunu belirterek uyardı. Buna gülerek karşılık veren Genç, 'Yakın diye oraya oturdum' yorumu yaptı.