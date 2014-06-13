CHP'li Kamer Genç'e Meclis'te kandil gecesi affı

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e, birleşimde konuşmaktan men cezası getiren Meclis'teki sözleri, kandil münasebetiyle söylenmemiş varsayıldı.

Yeni yargı paketi olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesine TBMM Genel Kurulu'nda devam edildi.

Kamer Genç, partisinin önergesi üzerinde konuşurken, AKP'nin adaleti yok ettiğini öne sürdü.

AKP'nin yargıyı dizayn ettiğini savunan Genç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da "Bekir, Başsavcıyı, savcıları arıyor, 'belgeleri yok et' diyor" diye bahsetti.

Genç, konuşması sırasında kendisini iki kez uyaran ve konu hakkında konuşmasını isteyen TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'ya da "Sen fazla konuşma şimdi" dedi.

Genç'e "İki kez konuya gelmeniz için uyardım, uymadınız, bana da hakaret ettiniz" diyen Bahçekapılı, "Genç'in bu birleşimde konu hakkında konuşmaktan men edilmesi" teklifini Genel Kurul'un oyuna sundu. Bu teklif, AKP milletvekillerince kabul edildi.

Bahçekapılı'nın verdiği aradan sonra söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Genç'in Adalet Bakanı Bozdağ'a, "Bekir" diye hitap etmesinin ve Bahçekapılı'ya yönelik sözlerinin hoş olmadığını ifade ederek kendisinin de bunu kabul etmediğini söyledi.

Bahçekapılı'nın, buna karşılık söz kısıtlamaya gittiğini belirten İnce, "Bugün kandil. Gerginlik olmadan, söz kısıtlaması olmadan orta yol bulursak birbirimizi incitmemiş oluruz" diye konuştu.

Bahçekapılı bunun üzerine, konuşma özgürlüğüne müdahale etmenin ilkelerine ters olduğunu dile getirerek "Kandil gecesi münasebetiyle olayı yaşanmamış farz ediyorum" dedi.