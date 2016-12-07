TBMM Başkanvekili havaalanında Alman polisince alıkonuldu

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Almanya’da kaldığı otelde pasaport ve kimlik kartlarını çaldırdı. Bahçekapılı, havaalanında da Alman polisince alıkonuldu. Saatlerce bekletildiklerini belirten Bahçekapılı, "'Bu AB dediğiniz şeyse, istemiyoruz AB'yi diye bağırdık. Polis bu kez bizi susturmaya çalıştı, 'susmazsanız sizi alıkoyarız' diye tehdit ettiler" açıklamasında bulundu.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'nın Almanya'nın Köln kentine yaptığı seyahat sırasında otel lobisinde çantası çalındı. Çantanın içinde telefon, pasaport, kredi kartları, tüm kimlik kartları bulunuyordu. Bahçekapılı olayın ardından hemen karakola gidip şikâyette bulundu. Ancak havaalanında Alman polisince alıkonuldu. Polis merkezine götürüldüğünü belirten Bahçekapılı, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Saatlerce beklettiler"

"Olayı anladılar, sadece dinlemekle yetindiler. Bir tutanak tutuldu. Bizimle ilgilenmediler bile. Milletvekili, TBMM Başkanvekili olduğumu anlattım ama hiç oralı olmadılar. İfade alma işleri de uzadıkça uzadı.

"Polis alıkoydu"

"Daha sonra konsoloslukla irtibata geçtim. Geçici pasaport çıkarttım. Dönüş için havaalanına geldiğimde, tam anlamıyla bir skandal ile karşı karşıya kaldım. Polis beni alıkoydu. Geçici pasaportu kabul etmediler, milletvekili ve başkanvekili olduğumu söylememe rağmen, 'bizi ilgilendirmez' dediler. Beni ve yanımda olan ablamı havaalanındaki polis merkezine götürdüler.

"Polis merkezinde tuttular"

"Uçağımızın kalkmak üzere olduğunu belirtip, ne incelemesi yapacaklarsa bir an önce yapmalarını istedik ama yarım saat 45 dakika orada bizi tuttular. 'Buraya vizesiz girip girmediğinizi bilemeyiz' dediler. Diplomatik pasaport taşıdığımı, konsolosluk ile irtibata geçmelerini söyledim, karakolda tutulan tutanağı gösterdik, ikna edemedik. Ne dediysem 'bizi ilgilendirmez' dediler.

"AB buysa istemiyoruz"

"Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra 'bizi takip edin' dediler. Peşlerinden gittik bizi pasaport kuyruğuna kadar getirdiler. Pasaport kuyruğuna geldiğimizde artık çok sinirlenmiştim. 'Bu AB dediğiniz şeyse, istemiyoruz AB'yi diye bağırdık. Polis bu kez bizi susturmaya çalıştı, 'susmazsanız sizi alıkoyarız' diye tehdit ettiler."