TBMM Başkanvekili Akar'dan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı çağırıp açıklatmalıdır

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin olarak, “Meclis Başkanı, (Mustafa Şentop) bakanı çağırıp açıklatmalıdır. ‘Kim kardeşim, bu 10 bin doları kim aldı?’ Böyle bir terbiyesizlik olmaz, böyle rezalet olmaz. ben de aynı şeyi söylüyorum Meclis Başkanı’nı ben de göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanı, 10 bin dolar maaşı alanı açıklamalı, açıklamıyorsa istifa etmelidir” dedi.

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Akar bugün, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Artvin Milletvekili CHP YDK Başkanı Uğur Bayraktutan ile CHP’li belediyelerin çalışmalarını yerinde tespit etmek için çıktığı gezi kapsamında bugün Artvin’in Ardanuç ilçesine geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı'nı ben de göreve davet ediyorum"

“10 bin dolar, evet bu 10 bin dolara nasıl gelindi? Mafya lideri denen zatın, Türkiye’de böyle deniyor, bu kişinin birtakım videoları sonucunda devleti yöneten kişiler hakkında söylemiş olduğu sözlerden buraya gelindi. Bunun sonucunda İçişleri Bakanı bir televizyona çıktı 10 bin dolar alan milletvekilinden bahsetti. Daha sonra yine bir başka televizyonda ise teyit etti. Bunun anlamı şu; 600 milletvekilini itham etti. Siyasetçi, olarak düzeltmeye çalıştı. Bu, bir siyasi partinin il başkanı mı? Milletvekili mi? Siyasi bakan mı? Bunu açıklamalı. Meclis Başkanı bakanı çağırıp açıklatmalıdır. ‘Kim kardeşim, bu 10 bin doları kim aldı?’ Böyle bir terbiyesizlik olmaz, böyle rezalet olmaz, böyle bir yolsuzluk olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekili halka hizmetle yükümlüdür. Mafya liderinden maaş alıp da onların hizmetinde olması değil. Vatandaşların taleplerini karşılayacak ve onların isteklerini yerine getirecek. Bu nedenle ben de aynı şeyi söylüyorum Meclis Başkanı’nı ben de göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanı ya 10 bin dolar maaşı alanı açıklamalı, ya da istifa etmelidir.”

Akar, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, geçmiş dönem Artvin Milletvekili Metin Arifoğlu, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’la geldiği Ardanuç Belediyesi’nde Başkan Yıldırım Demir’le görüştükten sonra ilçeden ayrıldı. CHP Heyeti, daha sonra Şavşat Belediyesi’ni ziyaret etti.