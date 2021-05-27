Metin Külünk'ten Sedat Peker sorusuna yanıt: Çalışmalarınızda başarılar diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının sorulduğu eski AKP milletvekili Metin Külünk, "Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" yanıtını verdi. Bakan Soylu'nun “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” dediği kişinin eski Külünk olduğu iddia edilmişti.
Öte yandan Sedat Peker, 2015 yılında Hürriyet gazetesinin binasına yapılan saldırıyı kendisinin organize ettiğini, AKP'li bir milletvekilinin bunu istediğini de öne sürmüştü. Bu kişinin de Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.
Odatv'de yer alan habere göre, AKP MKYK Üyesi Külünk, hakkındaki iddialara ilişkin soruya “Hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” yanıtını verdi.
Ne olmuştu?
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Soylu, Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.
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