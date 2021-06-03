Ahmet Şık, Sedat Peker'in para aldığını açıklayacağı siyasetçinin AKP MKYK üyesi Metin Külünk olduğunu iddia etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi " iddiasındaki ismin AKP MKYK üyesi milletvekili Metin Külünk olduğunu ileri sürdü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Ben de 10 bin dolar alan kim açıklansın istiyorum" şeklindeki açıklamasını Twitter'dan alıntılayan Şık, "Pazar günü Metin Külünk'ün adını çok duyacağız anlaşılan. Bakalım Külünk kaç para almış? Kim ve ne için almış?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık, Twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"Meclis Başkanı'nın çağrısını Sedat Peker karşılıksız bırakmayacağını dün duyurmuştu zaten. Pazar günü Metin Külünk'ün adını çok duyacağız anlaşılan. Bakalım Külünk kaç para almış? Kim ve ne için almış?"

"Erdoğan hükümetinin Almanya'daki silahlı kolu" olarak nitelenen ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanan “Osmanen Germania BC” grubunun (=Almanyalı Osmanlılar çetesinin) finansal desteğinin Metin Külünk tarafından sağlandığı iddia edilmişti.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, "Külünk birçok kez ‘Almanyalı Osmanlılar’ın ileri gelen isimlerine para verdi ya da verdirdi. Almanya’daki soruşturma ekipleri bu parayla ateşli silah satın alındığını tespit etti."

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul’un hazırladığı bilgilendirme raporuna göreyse, örgüt liderinin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik tarafından 2016’nın ekim ayında Ankara’da kabul edildi."

Şık: Peker, Almanyalı Osmanlılar çetesinin Külünk tarafından nasıl beslendiğini de ifşa etmiş olacak

Ahmet Şık, Tweet'lerinin devamında "Pazar günü yayınlayacağı videoda kendisinden para alanın kim olduğunu açıklayacağını söyleyen Peker, Almanyalı Osmanlılar çetesinin Külünk tarafından nasıl beslendiğini de ifşa etmiş olacak." iddiasında bulunurken; '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasının tesadüf olmadığını "Milli Beka'cıların mekanını basan kişiydi Külünk." sözleriyle savundu.

Külünk, Peker'in iddialarıyla ilgili soruya kısa yanıt vermişti

Bakan Süleyman Soylu ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in videolarındaki iddialarının sorulduğu eski AKP milletvekili Metin Külünk, "Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" yanıtını vermişti. Bakan Soylu'nun “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” dediği kişinin Külünk olduğu iddia edilmişti. Yine Peker, 2015 yılında Hürriyet gazetesinin binasına yapılan saldırıyı kendisinin organize ettiğini, AKP'li bir milletvekilinin bunu istediğini de öne sürmüştü. Bu kişinin de Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

Peker isim vermeden 'AKP'li dostum' demişti

Sedat Peker, yayınladığı üçüncü videoda, eski AKP ve ANAP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı 'şimdi AKP MKYK üyesi olan bir milletvekili dostunun' yönlendirmesi üzerine gözaltında olduğu karakolda, kemiklerini kırdırdığını açıklamıştı. Peker, eski AKP İstanbul Milletvekili olan ve son Büyük Kongre'de AKP MKYK üyesi seçilen Metin Külünk'ü isim vermeden şöyle anmıştı:

"... Senin yengene küfür etti diye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım, değilim.

Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi 'Bu namus meselesi' dedi, 'Böyle söylüyorlar, ben bir gidip görüşeyim, kardeşim bununla ilgilensin' dedi. Geldi. O milletvekilinin ismini söylemeyeyim, iyi bir dostumuz, hemşehrimiz. Onu da pasifize etmişlerdi, şimdi tekrardan MKYK'ya aldılar. Karakolun amirini ayarlayacaklar, iki çocuk kavga edecek orada, nezarette bunun yanına koyacaklar, onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Ee? Karakolun amirine bile söz geçiremediler, herif ters çıktı orada, bir şeyler oldu. Ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim, cezaevinde her gün yanıma gelen kardeşimi yolladım. Uzak doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde ben namusunu korudum onların… Abimizin, ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın eşine, kızına kötü laf söylediler. Serhat Albayrak, senin yengene söylediler. Sen benim karıma bunu yaptırdın o Mehmet Ağar ile, derincilerle. Hani namus, hani şeref? Evimde uyuşturucu arattırıyorsunuz köpekle… Feyzi İşbaşaran milletvekilinin adı. Her yere beni şikayet ediyor, etsin… Milletvekilini dövdürdüm, devletin karakolunda dövdürdüm, avukat kardeşime dövdürdüm.”

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Ne olmuştu? İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı. Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop'a yüklenmiş, "Şentop bu konuyu açıklamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa, acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Sessiz kalamaz Şentop. Saraydakiler sessiz kalabilir onların tamamı zaten bir yerlerden besleniyor. Ama Şentop TBMM'ni temsil ediyor. Bu meclisin onurunu korumak, bu pisliği aydınlatmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine tepki gösterirken, "Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" dedi.

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