TBMM Başkanlık Divanı görev değişikliği yönergesi çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (BMM) seçime kadar görev yapacak Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanlarını belirleyen “ "TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatımıza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" hazırlandı.

Yönergeye göre, Başkanlık Divanında İdare Amiri olarak görev yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tören hizmetleri bağlandı. CHP İdare Amiri ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'e milletvekillerine ait sağlık işleri, MHP Ankara Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Erkan Haberal’a Ulaştırma Hizmetleri, AKP’li İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'ya Basın ve Halkla İlişkili Kurulu bağlanırken AKP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'ya Güvenlik Koordinasyon Kurulu’ndan, AKP’li İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı da sosyal işlerden sorumlu oldu.