Bilal Erdoğan'la ilgili soru önergesi geri mi gönderildi?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, TBMM Başkanlığı’nın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la ilgili soru önergesinin işleme alınmadığını ve kendisine iade edildiğini bildirdi. Yılmaz, "Bilal Erdoğan ve yolsuzluklara ilgili verdiğim yazılı soru önergesi Meclis Başkanlığınca reddedilmiş ve işleme alınmamıştır dedi. Dilek Akagün Yılmaz’ın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki verdiği ve işleme alınmayan yazılı soru önergesi şöyle:

17 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçen, rant ve imar yolsuzlukları ile rüşvet iddialarını içeren soruşturma kapsamında başlatılan operasyonların ardından, Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan, işadamları Yasin El Kadı, Fatih Saraç, Nihat Özdemir, Faruk Kalyoncu, Latif Topbaş gibi bazı kişilerin de adının geçtiği 41 kişi hakkında, rüşvet, nüfuz ticareti ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak iddialarını içeren ikinci bir soruşturma açılmıştır. Ancak savcının elinden dosya alınarak, emniyet görevlilerinin görev yerleri değiştirilerek, söz konusu soruşturma açıkça engellenmiş ve hakkında soruşturma yapılan kişilerin korunduğu algısı oluşmuştur.

Aynı şekilde, 7 Ocak 2013 tarihinde, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak , vermek ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamaları içeren, İzmir merkezli soruşturma kapsamında, Liman İşletmesine yönelik operasyonu gerçekleştiren bir emniyet müdür yardımcısı ile iki şube müdürü görevden alınmıştır.Bu durum kamuoyunda yargı ve yürütmeye yönelik ciddi güven bunalımına neden olmuştur.

-Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve hakkında soruşturma yürütülen diğer kişilerle ilgili yolsuzluk ve rüşvet kapsamındaki soruşturmalar hukuk dışı müdahalelerle neden engellenmiştir?

-Mahkeme kararlarının uygulanmaması, savcının elinden dosyanın alınması, emniyette soruşturmayı yürüten emniyet müdürlerinin görevden alınmaları, yargıya müdahale değil midir?

-Hakkında soruşturma yürütülen Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan ve aralarında işadamlarının da olduğu 41 kişinin ifadesini dahi alamayan yargı bağımsız mıdır?

-Başta operasyonları yönetenler olmak üzere, ülke genelinde yüzlerce emniyet görevlisi hangi gerekçeyle görevden alınmışlardır?

-“Devlet içinde paralel yapılanma var” diyerek yasa dışı bir yapının var olduğu Başbakan tarafından belirtilmiştir. On bir yıllık iktidar döneminde buyasa dışı yapılanma tespit edilmemiş midir? Tespit edildiyse neden varlığına müsaade edilmiştir?

-Devlet içindeki yasadışı yapılanmanın yasa dışı dışı uygulamalarından olan Balyoz, Ergenekon, askeri casusluk davaları gibi siyasi davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, aydınların, gazetecilerin yıllarca özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına ve itibarsızlaştırılmasına neden göz yumulmuştur ?