-TBMM BAŞKANINDAN "NURİ ŞAHİN" YORUMU KARABÜK (A.A) - 10.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Nuri Şahin Real Madrid'e transfer oldu, orada Mesut Özdil ile birlikte aynı takımda oynayacak. Bu Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir fırsattır'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye stadının açılış programına katıldı. Açılışa, Şahin'in davetlisi olarak eski milli futbolculardan Tanju Çolak ve Semih Yuvakuran katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok açılış programına katılmasına rağmen kendisini spor tesisi açılışlarının kendisine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi. Bu stadın açılışına kendisini kırmayarak gelen Tanju ve Semih'in Türk futbolu için büyük emek harcadığını belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Mutlaka gençlerimiz Tanju ve Semih ağabeylerini de geçmeli, aksi halde dünya yarışında geri kalırız. Spor en önemli tanıtım aracıdır. Kardemir Karabükspor Süper Lig'e çıkmamış olsaydı ve sezonu başarıyla da tamamlamak üzere olmasaydı herhalde Karabük isminden gerek Türk gerek dünya kamuoyu bu kadar bahsediyor olmazdı. Bakın, bizim çocuklarımız Avrupa'da da başarılı oluyorlar, Avrupa'nın çeşitli takımlarında futbol oynayan Türk çocukları şimdi dünyanın en önemli futbol kulübelerinde top koşturuyorlar. Birisi de milli takımımızın da oyuncusudur, Nuri Şahin Real Madrid'e transfer oldu, orada Mesut Özdil ile birlikte aynı takımda oynayacak. Bu, Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli fırsattır. Demek ki bizim çocuklarımız imkan bulduğunda dünyanın en başarılı sporcuları olabiliyorlar. Dolayısıyla spor deyip geçmeyelim. O nedenle spor tesisleri eksiğimiz var, bunları kısa sürede tamamlamalıyız.'' Şahin, konuşmasının ardından Karabük protokolü ile birlikte stadın açılışını futbol topuna vurarak yaptı. Açılışta, aralarında Şahin, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Karabük Valisi İzzettin Küçük, Safranbolu Kaymakamı Gökhan Azcan, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti İl Başkanı Ömer Ayar ve TBMM personelinin yer aldığı protokol takımı ile basın dostluk maçı yaptı. Maçı protokol 4-2 kazandı.