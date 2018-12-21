TBMM Başkanı Yıldırım'ın adaylığında istifa muamması; üç ayrı seçenek masada, yasalar ne diyor?

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, AKP ve MHP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday olması halinde makamını bırakıp bırakmayacağı siyasetin ana gündem konusu oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda 10 Aralık 2018 günü başlayan bütçe görüşmelerinin birinci günü ile görüşmelerin bitim tarihi olan bugünkü (21 Aralık) oturumu yöneten Yıldırım, aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında 12 dakikalık bir görüşme yaptı. Kulislerde Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığında izleyeceği yol konusunda üç ayrı seçenekten söz ediliyor. Birinci seçenek ‘adaylığını açıklar açıklamaz’. İkinci seçenek, ‘ Kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tesliminden sonra’, üçüncü seçenek ise ‘seçildikten sonra’.

Yasalar Yıldırım’ı ne kadar destekliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’liler, Binali Yıldırım’ın seçildikten sonra istifa edebileceği görüşünü destekliyor. Bahçeli bundan kısa bir süre önce “Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var. Aday olursa istifasına gerek yok, seçildikten sonra da istifa edebilir" demişti. CHP ise, Yıldırım’ın adı geçmeye başladıktan sonra Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini belirtiyor ve ısrarlı tavrını sürdürüyor.

Anayasa'nın 94 Maddesi çok açık ama…

Anayasanın 94. Maddesi, TBMM Başkanlarının ve başkanvekillerinin, görev süreleri boyunca siyasi parti faaliyetlerinde bulunmasını kesin bir dille yasaklıyor.

94. Maddenin bu konuya ilişkin son fıkrası şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.”

Anayasa'nın 77. Maddesi'ne dayanılabilir mi?

Anayasanın 77. Maddesi de, “Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir” şeklindeki ikinci fıkrasının, seçilmesi halinde istifaya imkan tanıdığı yorumlarıyla dikkat çekiyor.