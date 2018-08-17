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Politika

TBMM Başkanı Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Tinni ile görüştü

  ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Yıldırım, Tinni'yi TBMM Tören Salonu'nun girişinde karşıladı

17 Ağustos 2018 20:04

 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Yıldırım, Tinni\'yi TBMM Tören Salonu\'nun girişinde karşıladı. Görüşmede, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da katıldı. 

Yıldırım ve Tinni, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. 

Görüşmede dost ve kardeş ülke Nijer ile olan ikili ilişkilerin önemi vurgulandı. Nijer\'de devam eden, TİKA kanalı ile üstlenilen sağlık, eğitim ve çevre düzenlemesi alanlarındaki projelerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım tarafından Nijer\'de FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane işbirliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.


(FOTOĞRAF) 

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