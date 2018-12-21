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Politika

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor (2) 

Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

21 Aralık 2018 17:05

Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM\'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım, \"Bahçeli\'yi makamında ziyaret edip sohbet ettik. Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmeler ile inşallah 2019 yılı bütçesini Meclis\'te onaylamış olacağız. Ziyaretimi merak ediyorsunuz. İlla bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı\'na seçildiğimde sayın Genel Başkan ziyaret etmişti. Ona mukabil ziyaret ettik. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk\" dedi. 

 

 


 

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