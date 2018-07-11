TBMM Başkanı yarın belli olacak; seçim süreci nasıl işliyor?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yemin ederek göreve yeniden başlamasıyla birlikte resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. 27. Yasama Dönemi de milletvekillerinin yemin etmesiyle başlarken; gözler yeni Meclis Başkanı'nın kim olacağına çevrildi. Partiler, Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla bu görevi şimdilik yürüten İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın yerine gelmesini istedikleri adayları belirledi. Takvime göre meclis başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

İlk adaylık açıklaması AKP'den

Meclis başkanlığı için adayını açıklayan ilk parti AKP oldu. AKP'nin adayı, İzmir milletvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım olarak duyuruldu. Yıldırım'ın adaylığını Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi MHP de destekleyecek. Yıldırım'ın adaylığı, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim edilen dilekçeyle birlikte resmileşti. Bostancı daha sonrasında yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla İzmir milletvekilimiz Binali Yıldırım'ın müracaatını ben, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın imzalarıyla birlikte Sayın Genel Sekreter'e veriyoruz. Bizim kanaatimiz ve beklentimiz, bu işin üçüncü turda neticelenmesi" diye konuştu.

Binali Yıldırım ise adaylığıyla ilgili açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilemem, ben karar veremem. Allah bir kapıyı açtı, gidiyoruz" dedi.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak

Meclis Genel Kurulu'nda yarın yapılacak seçim öncesinde bir diğer aday da CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak oldu. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, Toprak ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na adaylık başvurusunu sundu.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, insan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış gibi ağır sorunları bulunduğunu öne süren Toprak, 16 Nisan referandumdan sonra parlamentonun yetkileri kısılmış olsa da ülkenin sorunlarının çözüleceği mabedin, önünün açılacağı yerin Meclis olduğunu vurguladı.

HDP'de aday Meral Danış Beştaş

Bu dönemde 67 milletvekili ile mecliste temsil edilen HDP, Meclis Başkan adayını belirleyerek, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ı gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, partisinin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile birlikte Beştaş'ın adaylık başvurusunu tamamladı.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Bilgen, Meclis'in yasama görevini yapması ve yürütmeyi denetlemesinin kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de yeni sistemle birlikte parlamentonun değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi yönünde bir arayış olduğu çok net bir biçimde kendini hissettiriyor. Bugün, üç milletvekilimizle beraber, 10 milletvekilimizin imzalarıyla birlikte Siirt Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş'ı TBMM Başkanlığına önerdik. Ülke için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

İyi Parti'nin adayı Hayrettin Nuhoğlu

İyi Parti'nin Meclis Başkan adayı İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis Başkanlığı makamına geldi. Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu. Başvuru sonrası Nuhoğlu ve İyi Parti cephesinden bir açıklama gelmedi.

Saadet'ten adaylık sürprizi

Meclis Başkanlığı için adayını açıklayan son parti Saadet Partisi oldu. TBMM'de sadece 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi, sürpriz bir şekilde Meclis Başkanlığı için kendi adayını çıkardı. CHP listelerinden TBMM’ye girdikten sonra istifa ederek Saadet Partisi’ne geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam TBMM Başkanlığı’na aday gösterildi. İslam’ın adaylığı için başvuruyu yine CHP’den TBMM’ye giren ve Saadet Partisi’ne geçen Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman yaptı. Karaduman, adaylık dilekçesini TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Korkut Türkyarar’a teslim etti.

Başkanlık seçimi nasıl gerçekleşecek?

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilen başkanın görev süresi iki yıl, ikinci seçilen başkanın görev süresi üç yıl oluyor. Yeni yasama döneminin ilk Başkanlık seçimi 12 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Meclis başkanlığı seçimi için birinci ve ikinci turda 400 oy gerekiyor. Seçimin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday seçilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili yeni başkan olacak.

MHP'nin de desteklediği AKP adayı Binali Yıldırım'ın üçüncü turda seçilerek yeni yasama döneminin ilk Meclis Başkanı olması bekleniyor.