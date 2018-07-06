İyi Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İyi Parti'nin partisinin TBMM Başkanlığı için ekonomiden sorumlu danışmanı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ı aday göstereceği belirtildi.

Yeniçağ'dan Bünyamin Öztürk'ün haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin TBMM Başkanlığı için ekonomiden sorumlu danışmanı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ı aday göstereceği öğrenildi.

Durmuş Yılmaz, en yaşlı üye sıfatıyla 8Temmuz’da açılacak olan Meclis’i de yönetecek. Öte yandan, İYİ Parti yönetimi, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını geniş katılımlı değerlendirme ve önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla 3 günlük kamp yapma kararı aldı.

Toplantılar için Bolu ve Ankara’da yerler bakıldığı öğrenilirken, toplantının 20-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantısına İYİ Parti Kurucular Kurulu ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılacağı belirtildi. Düzenlenecek kampta partinin yol haritasının belirleneceği, alanında uzman isimlerin de davet edilerek fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Seçim sonuçlarına yönelik yapılacak değerlendirmeler sonucu parti yönetiminin yeni stratejiler geliştireceği ve önümüzdeki yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere daha iyi hazırlanılacağı ifade edildi.