AKP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

AKP, Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi. Yıldırım, adaylığıyla ilgili olarak, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. Meclis’in iradesine ben karar veremem, milletvekillerimiz ne derse o olur. Kapı açıldı gidiyoruz" yorumunda bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis Başkanlığı seçiminin uzun sürmesini beklemediklerini ifade ederek, "3. turda netleşeceği kanaatindeyiz" dedi.

Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.