TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tek aday olarak yarışan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığını tebrik etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak, tebrik etti"

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