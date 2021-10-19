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TBMM Başkanı Şentop'tan büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki: Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir

Şentop, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına tepki gösterdi

19 Ekim 2021 00:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 10 ülkenin büyükelçiliğinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, “Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - 10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın

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