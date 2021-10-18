10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın

Türkiye'nin ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gezi Parkı ilgili davada 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir."

"Demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan "Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama" başlıklı metinde ise şunlar kaydedildi:

Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."

Avrupa Birliği'nden de geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ''AİHM'in bağlayıcı kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması, özellikle Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ışığında üzücüdür" denilmişti.

Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından büyükelçiliğin açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir."