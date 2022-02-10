TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusundaki anayasa tartışmalarına değinen Şentop, "Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul’da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi. Şentop, 5 sene önce bu konunun net bir şekilde ortaya konduğunu söylerken, "Yeni sistemdeki, yeni tanımı olan Cumhurbaşkanlığı için 2 defa seçilme hakkı tanınıyor" dedi.