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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

"Yeni sistemdeki, yeni tanımı olan Cumhurbaşkanlığı için 2 defa seçilme hakkı tanınıyor"

10 Şubat 2022 11:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya uygun olup olmadığına yönelik süren tartışmalara ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu" dedi. Şentop, "Komisyon raporunda konunun tartışmasız olduğu yer almıştır. Bu konu Anayasa'nın 101. maddesinde açıktır" ifadelerini kullandı.
 
Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusundaki anayasa tartışmalarına değinen Şentop, "Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul’da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi. Şentop, 5 sene önce bu konunun net bir şekilde ortaya konduğunu söylerken, "Yeni sistemdeki, yeni tanımı olan Cumhurbaşkanlığı için 2 defa seçilme hakkı tanınıyor" dedi. 
 
Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 olmasının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın "Geçmiş olmasın" ifadesine ilişkin olarak yöneltilen soruya, “Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, siyasi partilerin genel başkanları insani durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüş yaptılar. Böyle bir ortam varken, kendini bilmezlerin konuyla ilgili değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır” diye yanıt. verdi.
 
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