TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Şentop, HDP’li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis’e ulaştı. İçinde HDP’li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, fezlekelere ilişkin olarak grup toplantısında, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" ifadelerini kullandı.