T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Başkanı'nın "Görüşmeleri Genel Kurul'dan takip edin" davetini sadece iki baro başkanı kabul etti

Baro başkanlarının çoklu baro teklifine karşı Kuğulu Park'ta bekleyişleri sürüyor.

09 Temmuz 2020 19:25

T24 Haber Merkezi

AKP ve MHP’nin baroların yapısını değiştirmeyi hedeflediği çoklu baro teklifine karşı çıkan ve Kuğulu Park'ta bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına TBMM Başkanlığı tarafından davet geldiği ancak Sinop ve Kırşehir baro başkanları dışında davetin kabul edilmediği öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden çoklu baro teklifine karşı, baro başkanlarının Savunma Nöbeti, Kuğulu Park'ta sürüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına, Genel Kurul'daki görüşmeleri takip etmeleri için davette bulunduğu öğrenilirken. Davetin ardından Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir Meclis'e geldiler.

TBMM Başkanı'nın teklifini iki başkan dışında diğer baro başkanlarınınsa reddettikleri ortaya çıktı.

ETİKETLER

kuğulu parkbaro başkanlarıçoklu barotbmm başkanımustafa şentopsavunma nöbeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24