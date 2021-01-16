TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Selçuk Özdağ ile gazeteciler Afşin Hatipoğlu ve Orhan Uğuroğlu'na yönelik saldırıları kınadı
"Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum"
16 Ocak 2021 12:38
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem milletvekili Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.