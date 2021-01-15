İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'saldırı' açıklaması: Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun bugün uğradıkları saldırıya ilişkin açıklama yaparken, "Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam saatlerinde Özdağ'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaparken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama beklediklerini yinelemişti.

Davutoğlu, "Saldırıyı duyar duymaz yaptığım açıklamada Sn. Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunmuştum. Bizim birinci dereceden muhatabımız Sn. Cumhurbaşkanı'dır. Şu ana kadar 10 saat geçti. Bugün bu saldırılar yaşanırken 10 saat Türkiye'yi yönetenlerin açıklama yapmış olmaması utanç vericidir" demişti.

Altun'un açıklaması, Davutoğlu'nun çağrısının ardından Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurumdan konuya ilişkin gelen ilk açıklama oldu.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtildi.

Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı.

Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tuttu.