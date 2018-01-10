TBMM Başkanı Kahraman'ın 'yeni makam odasının' fotoğraflarını paylaşan CHP’li Özel’e uyarı cezası

TBMM Genel Kurulu Salonu’nun arkasında bulunan ve partilerin grup başkanvekilleri ile Meclis’te görevlilerin kullandığı bölümün fotoğraflarını çekerek basın mensuplarıyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e uyarı cezası verildi. AKP’li TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Özel’in tartışma yaratan odaların fotoğrafını izinsizce paylaştığını ve basına dağıtılan görüntülerde kendi eşyalarının da görüldüğünü belirterek, CHP’li milletvekiline tepki gösterdi.

CHP’li Özel’in basına dağıttığı video ve fotoğrafların gizllice çekildiğini belirten Bahçekapılı, "Üstelik görüntüler yarım saat içinde çekilmiş. Nereden anlıyoruz? Çünkü görüntüler odanın şekli değiştirildikten sonraki görüntüler. Bu çok ayıp bir iştir. Eğer o odaların resmini çekmek istiyorsanız bana söylerdiniz. Ben de gerekli görürdüm, çektirirdim veya görmezdim, çektirmezdim ama gizli gizli bir milletvekilinin gelip orada çekim yapmasını milletvekilliğine asla yakıştırmıyorum, son derece ayıplıyorum ve kınıyorum” dedi.

“Odayı kendi abdesthanesi yapan Kahraman işgalcidir"

Bahçekapılı’nın eleştirilerinin üzerine söz alan Özel, odanın resimlerini gizli değil açık şekilde oradaki personelin önünde çektiğini, hatta bir AKP Grup Başkanvekili ile de karşılaştığını ifade ederek, "Fotoğrafları bütün basına gizli gizli değil, açıkça basın toplantısı düzenleyerek maille attık. Orası ortak kullanım alanıdır. Asıl orayı kendi abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir" diye konuştu.

"Oraya benim iznim olmadan girilmesi yasaktır"

Özel’in ifadelerine tepki gösteren Bahçekapılı, "Orası Başkanlık Divanının dinlenme odasıdır, oraya benim iznim olmadan girilmesi yasaktır. O fotoğrafta benim çantamın ne işi var? Yazıklar olsun, kınıyorum" ifadesini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Genel Kurul’un arkasındaki odanın Meclis Başkanı ve başkanvekillerine ait olduğunu söyleyerek, "Orada grup başkanvekillerini toplantıya çağırırsınız, aksi halde hiçbir milletvekili o odaya giremez. O oda, Meclis’i yöneten TBMM Başkanvekili’nin kullanımına aittir. O odanın fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesi, saygısızca yapılmış bir harakettir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in ayağa kalkarak itiraz etmesi, AKP'lilerin laf atması ve tartışmanın uzaması üzerine, Bahçekapılı birleşime ara verdi. Arada da devam eden gerginlik, aradan sonra da sürdü.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, daha sonra grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı. Aranın ardından açıklama yapan Bahçekapılı, konuya ilişkin Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, arka taraftaki odalarda yapılan değişiklikler nedeniyle bazı ihtiyaçlarını gideremediklerini söylediklerini aktardı. Kahraman'ın da ihtiyaçları giderme yoluna gideceğini belirttiğini anlatan Bahçekapılı, buna rağmen Özgür Özel'in hakarete varan sözlerle İsmail Kahraman ve kendisinin şahsıyla uğraştığını kaydetti.

Özgür Özel'e uyarı cezası

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, başkanvekillerinin odasını izin almadan görüntülediğini ve bir internet sitesine servis ettiğini söyleyen TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, kişilik haklarının ihlal edildiğini dile getirerek, davranışları nedeniyle İçtüzük uyarınca Özel'e uyarı cezası verdiğini açıkladı.

Özel de duruma tepki gösterdiğini ancak hakaret kastı bulunmadığını belirterek, savunma yapmayacağını ve verilen ceza karşında boynunun kıldan ince olduğunu söyledi.