CHP’li Özel ile Bahçeli arasında ‘patron çıldırdı’ tartışması

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili olarak kullandığı “Patron çıldırdı” ifadelerinin ardından iki parti arasında gerilim yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili'nin partisini 'tasfiye etmekle' eleştirdiği Bahçeli, CHP için "Çukurların en derinine, uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir" ifadelerini kullanırken; Özel ise MHP liderinin yarınki Beştepe ziyaretinde 'partisinin anahtarını Erdoğan'a teslim edeceğini' söyledi.

Bahçeli: Çukurların en derinine, uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir

CHP’li Özel'in dün TBMM’de yaptığı açıklamada sarf ettiği, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda” sözlerinin ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleri ile irademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.”

MHP’li Usta: Patron çıldırmadı, çıldırttı; çıldıran CHP'dir

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Bahçeli’den de hızlı davranarak, dün akşam Twitter hesabından konuya dair açıklamalarda bulundu. CHPli Özel’in ‘siyasi adap ve nezaket kurallarını hiçe saydığını ve yerini, haddini, hududunu bilmediğini’ ifade eden Usta, "Patron çıldırmadı, çıldırttı. Çıldıran CHP'dir. Çıldıran CHP bloğunda yer alanlardır. Her milli duruş karşısında çılgına dönen bir CHP Atatürk'ün partisi olamaz” dedi. Usta, şöyle devam etti:

"CHP'ye sesleniyorum: Biz siyasi rakibiz, madem MHP tasfiye oluyor, siz niye kaygılanıyorsunuz? Bugün oyun bozulmuştur! Bu açıklama sonrası, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanacaktır. Bazı CHP'lileri çıldırtan oyunun bozulması ve ilk genel seçimde partilerinin yıkıma ve hüsrana uğrayacağını hissetmiş olmalarıdır. Bizim desteğimiz, kökü kazınıncaya kadar terörle mücadeleyedir. PKK ve FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanlar bu milli duruşu anlayamaz! Kimse MHP'ye haksızlık yapmasın. MHP'nin baraj sorunu yoktur, bu konuda bir kompleksi de yoktur. Tam tersine, yapılacak olası ittifakta oyumuzun görünmesini istiyoruz. Bu, MHP'nin kendine güvenini göstermektedir.”

Özel: Yapılan iş siyaset ciddiyetiyle bağdaşıyor mu da ben seni ciddi eleştireyim

“Patron çıldırdı” şeklindeki açıklamasının ardından MHP liderinden gelen ‘gayriciddi' eleştirileriyle ilgili konuşan Özel ise, "Yapılan iş siyaset ciddiyetiyle bağdaşıyor mu da ben seni ciddi eleştireyim, ciddi siyasi analizler yapayım. Yaptığın iş bu, kapattı gidiyor. Sen kapıya 'kapatıyoruz', 'maliyetine satışlar', 'bu parti bitti' diye yazarsan öbürü de 'kelepir parti buldum, almaya gidiyorum' diye koşturur” diye konuştu.

"Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yarın Beştepe’de gerçekleşecek görüşmeye de değinen Özel, "Fiili duruma bir hukuk kazandıralım diyorlardı ya, yarın kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyorlar. Tarih 8 Ocak-10 Ocak 2018'i de unutulmayacak günler olarak yazacak. Bir partinin kendini tasfiye sürecini alması ve ertesi gün yapılan çağrıdan sonra anahtarları teslim için saraya çıkması” ifadelerini kullandı.