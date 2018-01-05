TBMM Başkanı Kahraman, ‘şatafatlı’ makam odasının bedeliyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yenilenmiş haliyle tartışma yaratan ‘şatafatlı’ odasının bedeline ilişkin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sorduğu soruya cevap, AKP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'dan geldi. Makam odasındaki eşyaların eskidiğine ve yıprandığı için değiştirildiği belirten Aydın'ın açıklamasında, “Yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır” dendi.

“TBMM Başkanı Kahraman, sorduğum soruların hiçbirine yanıt vermezken, makam odası için yapılan harcamanın miktarını da halkın gözünden kaçırmayı tercih etmiştir" diyen CHP'li Atıcı, makam odasının tadilatı için harcanan paranın gizlenmeye çalışıldığını söyledi. AKP'li Aydın'ın yanıtıyla ilgili bir açıklama yapan Atıcı, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bastırılıp dağıtılan 26. Dönem Yasama Dönemi Faaliyet Raporu’nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasının yenilendiği de açıklanmıştı. Fotoğraflı olarak anlatılan yenileme çalışmaları sonrasında, makam odasındaki şatafat da dikkatlerden kaçmamıştı.

"Yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır"

Acil bir yenileme ihtiyacı olmamasına rağmen yapılan bu yenileme ile ilgili TBMM Başkanlığı’na verdiğim soru önergesi Başkanlık tarafından yanıtlanmış ve şu ifadelere yer verilmiştir:

Bilindiği üzere, TBMM Başkanlık makamı hem yabancı ülkelerden gelen en yüksek düzeydeki devlet adamları hem de Türkiye’nin en üst düzey protokolünü ağırlamaktadır. Söz konusu makamda bulunan eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiş, yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır.

"Ne kadar para harcanmıştır ki, bu gizlenmeye devam edilmektedir"

TBMM Başkanı Kahraman, sorduğum soruların hiçbirine yanıt vermezken, makam odası için yapılan harcamanın miktarını da halkın gözünden kaçırmayı tercih etmiştir. Asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırlarının altında olduğu ülkemizde, bir makam odasının tadilatı için ne kadar para harcanmıştır ki, bu gizlenmeye devam edilmektedir.

Tadilat için kendisine geçmişte yöneltilen sorulara, “Aslan yatağından belli olur” diyen TBMM Başkanı Kahraman, şunu da iyi bilsin ki; vatandaşın vergileri ile yapılan makam odaları aslan yatağı, halkın sırtından gösteriş yapanlar da aslan olamaz.

TBMM Başkanı’nın sadece makam odası için değil, TBMM genelinde yaptığı tüm bütün gereksiz harcamalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Halkın gözünden kaçırılan bu harcamaların hesabı elbet bir gün adil yargı önünde mutlaka tek tek sorulacaktır.

"Makam odası, son derece şatafatlı ve kral dairelerini andıran bir görüntüye kavuşmuştur"

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından “26. Yasama Dönemi-Çalışma Raporu” isimli bir kitap hazırlanarak dağıtılmıştır. 336 sayfa olarak hazırlanan kitapta, TBMM içinde ve bağlı yerleşkelerinde yapılan tadilat çalışmaları hakkında fotoğraflı bilgiler verilmiştir. Kitabın 212. Sayfasında ise “Başkanlık Makamı” bölümünde 6 fotoğraf yayınlanarak TBMM Başkanı’nın makamının eski ve yeni halleri gösterilmiş ve “Yıpranan mobilyalar, halı, perde ve avizeler yenilenmiştir. Tavana kalem işi süsleme yapılmıştır” ifadeleri kullanılmıştır. Makam odasının yeni hali, yıllardır kullanıldığı sade halinden son derece şatafatlı ve kral dairelerini andıran bir görüntüye kavuşmuştur.

- TBMM Başkanı’nın makam odasındaki eşyalar yıpranmadığı halde, tavan ve duvarlar yıkılıp dökülmediği halde neden yenilenmeye ihtiyaç duyulmuştur?

- TBMM Başkanı’nın makam odasının yenilenmiş halinde görülen koltuk takımı, döşeme ve süsleme biçimleri saray odalarını çağrıştırmaktadır. Makam odasının yenileme işlemleri için milletimizin ne kadar parası harcanmıştır?

- Asgari ücretin 1404 TL ve açlık sınırının altında olduğu ülkemizde, Milletin Meclisi’nde yapılan bu tür harcamalar yakışık alıyor mu