TBMM Başkanı Kahraman'dan 'makam odası' eleştirilerine cevap: Aslan yatağından belli olur

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ‘makam odasının yenilenmesine’ dair CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı tarafından gündeme getirilen ve bugünkü Meclis görüşmelerinde HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından da yinelenen eleştirilerle ilgili olarak, “aslan yattığı yerden belli olur” cevabını verdi. Kahraman, yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinin kapanış oturumunda söz alan Kerestecioğlu, Kahraman’ın makam odasının TBMM Başkanlığı'nın, 26. Dönem 1. Devre için hazırlattığı ‘çalışma raporunda’ yer alan fotoğrafları göstererek, “İtibar bu mu?” sorusunu yöneltti.

"Eskidi ve değişmesi gerekiyordu"

Eleştirilerin gündemine oturan 52 metrekarelik halının Hereke’de kendi elemanları tarafından 6 ayda dokunduğunu kaydeden Kahraman ise, eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Halının adı, '7 Dağın Çiçeği'. Daha önce yine 52 metrekarelik bir halı vardı. Eskidi ve değişmesi gerekiyordu. 1960'dan beri kullanılan bir bina, yenilemeler gerekiyor. Bunu olmaz bir iş gibi haber yapmak tuhafıma gidiyor. Aslan yatağından belli. Bize gelen misafirlerimiz var, devlet başkanları var daha iyi bir yerde ağırlamamız gerekmez mi? Ben yaptığımdan pişman değilim."