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Politika

TBMM Başkanı Kahraman: Meclis bir kavga yeri değil

Nursima KESKİN/ ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, seçim ittifakı görüşmelerinde Meclis’te yaşanan kavgaya ilişkin, “Meclis bir kavga yeri değil

14 Mart 2018 19:35

Nursima KESKİN/ ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, seçim ittifakı görüşmelerinde Meclis’te yaşanan kavgaya ilişkin, “Meclis bir kavga yeri değil. Kavga yeri, o mikrofonda olan fikir kavgasıdır ama kaba kuvvet asla ve kat\'a olmamalıdır. Kürsü dokunulmazlığı var. Milletvekilleri oradaki sözlerinden dolayı eğer Genel Kurul o sözleri, cümleleri çıkarmazsa hiçbir yerde suçlu olarak gösterilemez, tahkikata uğratılamaz” dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi\'ni ziyaret etti. Meclis Hastanesi Başhekimi Ahmet Hakan Dinç 14 Mart Tıp Bayramı\'nın tarihçesini anlattı. İsmail Kahraman, gazetecilerin seçim ittifakı teklifinin görüşmeleri sırasında Mecliste yaşanan kavgaya ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:
“Meclis bir kavga yeri değil. Kavga yeri, o mikrofonda olan fikir kavgasıdır ama kaba kuvvet asla ve kat\'a olmamalıdır. Kürsü dokunulmazlığı var. Milletvekilleri oradaki sözlerinden dolayı eğer Genel Kurul o sözleri, cümleleri çıkarmazsa hiçbir yerde suçlu olarak gösterilemez, tahkikata uğratılamaz. İnsanın kızgınlığını, öfkesini frenlemesi gerekir. Benim fikrim size ters gelebilir, sizinki ona ters gelebilir. Bu bir fikirdir. Fikirlerin çatışmasından hakikat ortaya çıkar. Bırak senin nasıl konuşma hakkın varsa onun da var. Konuşarak meseleyi çözün. Ben mikrofona, \'fikrin Kırkpınar\'ı derim\' burada peşrev, el ense çekilmez. Burada konuşulur. Bu noktaya geleceğiz inşallah. Temennim odur. Üzücüdür ama geçicidir.\"
İsmail Kahraman, bir gazetecinin, danışmanların kavgaya karıştığını bunun da danışmanları kulislerdeki varlığını tekrar sorgulattığını anımsatması üzerine şöyle dedi:
“Milletvekilisiniz danışmanınız var. O da sizin gibi bir insan sinirlerine hakim olması lazım. Mikrofonda konuşan insanın çok dikkatli olması lazım. Orada millete hitap ediyorsunuz. Orası milletin bir çatısı milli iradenin tecelli yeri.”

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