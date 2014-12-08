TBMM Başkanı Çiçek: Birçok şeye Cumhuriyet’le ulaştık

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ömer Tuğrul İnançer’in “İnkilap mı? İnkilap ne demek biliyor musunuz? ‘Köpekleştirme’ demektir. Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır” dediği Meclis personelini eğitim konferansıyla ilgili gelişmelere el koydu. İnançer’in değerlendirmelerine tepki gösteren Çiçek, soruşturma başlatacaklarını belirtti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi ziyarette bulunduğu Umman’ın başkenti Muskat’tan İnançer’in sözleri için şunları söyledi:

‘CHP-MHP haklı olabilir’

“CHP ve MHP eleştirilerinde haklı olabilir, ‘Haksızdır’ diyemem. Ben buraya geldiğimde öğrendim, dün gece (önceki gece) de Genel Sekreteri aradım. Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıyoruz. Pazartesi günü yapacaklar. Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’nin kazanımlarını kimsenin yok farz etmeye hakkı yoktur. Bizim bugün birçok şeye Cumhuriyet sayesinde, Cumhuriyet’in değerleri sayesinde sahip olduğumuzun farkında olmamız lazım, hepimizin farkında olması gerekir. Bu düşünceyi paylaşıyoruz. İnsanların bir kısım fikirleri ve düşünceleri olabilir ama bunların gelişigüzel Meclis çatısı altında söylenmesini şahsen doğru bulmam. Bu türlü faaliyetler doğrudan bana gelmiyor. Basın yoluyla bilgi sahibi oldum ama bir inceleme başlatıyoruz, talimatını verdim. Gereği neyse yaparız.”

İdari teşkilat övmüştü

Önceki gün ‘TBMM İdari Teşkilatı’ adıyla yapılan açıklamada ise İnançer, “Ülkemizde Hazreti Mevlana konusunda en yetkin fikir adamlarından biri” olarak övülmüştü. Açıklamada, “Konuşmacının söz konusu haberde öne çıkarılan ve konferansın konusuyla bağlantılı olmayan ifadeleri tamamen şahsi değerlendirmelerini yansıtmaktadır” denilmişti.