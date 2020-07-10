TBMM Başkanı, "Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak" sorusunu yanıtladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretmesinin ardından, ilk namazın kısa süre içinde kılınacağını söyledi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'da ilk namazla ilgili olarak, "En kısa zamanda. Diğer hazırlıklar kısa zamanda biter, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde en geç cuma gününe kadar bu konuda bir adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz, orada namaz kılınır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop'un açıklamaları şu şekilde: "Camiyi müzeye çevrilen karar iptal edildiği için cami vasfına dönmüş oldu. Bu kararla birlikte Ayasofya aslında ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile kararın uygulanma usulüne dair bir idari işlem. Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor.

Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en önemli sloganlarından biriydi."

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