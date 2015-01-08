TBMM Basımevi: Dünyada kabul gören bir dil değil, Kürtçe kart basamayız!

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın Kürtçe yılbaşı kartları için Meclis Basımevi’ne yaptığı talep reddedildi. Meclis, Kürtçe basılması istenen kartları reddetme gerekçesini, “Kürtçe’nin ulusal bir dil olmaması ve dünyada kabul gören 200 ulusal dil arasında olmayışı nedeni ile yılbaşı kartlarını Kürtçe olarak basamayız” diye açıkladı.

Yanıtı Meclis’e taşıyan Sarıyıldız, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e yönelik önergesinde “Basım işleminde hangi kriterler uygulanmaktadır?” diye sordu.

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