TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: 5 yıl anayasasız kalabiliriz, ama akıllıca olanı...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, "5 yıl anayasasız kalabiliriz. Ama akıllıca olanı, yeni anayasayı da aynı zamanda yürürlüğe koymaktır" dedi.

İyimaya, Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen AKP Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. İyimaya, Türkiye'nin temel sorunlarına dikkati çekerek, yeni Anayasa konusunda gelinen noktayı anlattı. Anayasanın, sadece bir medeniyet göstergesi değil, bir milletin demokrasi ruhunun ve seviyesinin göstergesi olduğunu söyleyen İyimaya, "Türkiye demokratik anlamda henüz anayasasına kavuşamamıştır. Demokratik anayasanın olmazsa olmaz en önemli şartı, mimarının millet olmasıdır" diye konuştu.

Osmanlı'dan bu yana yapılan anayasaların, "terceme yoluyla" yapılan anayasalar olduğunu belirten İyimaya, "Şu andaki anayasamızı da bir inşa anayasası olarak görmeyiniz, aslında protez bir anayasadır, takma bacak bir anayasadır" dedi. İyimaya, 2011 yılında bilhassa partilerinin öncülüğünde oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun hem Türk tarihinde hem de Türk anayasa tarihinde başarılamayanı başardığını ifade ederek, "Etkisiz, baskısız büyük milletin nasıl anayasa istediğini büyük bir anayasa havuzunda, talepler havuzunda topladı. Bu tarihi bir belgedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Anayasa konusunda üzerimize düşeni yaptık"

AK Parti olarak uzlaşma temelinde bütün partilerin asgari müştereklerde birleşebileceği bir anayasa projesi üretme konusunda üzerilerine düşeni yaptıklarını söyleyen İyimaya, "Bundan sonra sıra anayasanın Adalet ve Kalkınma Partimiz tarafından projelendirilmesi ve halk oylamasıyla anayasa normuna dönüşmesine kalmıştır. Burada bizim tarihi sorumluluklarımız var. Bir defa yaptığımız iyi kavranmalıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa konusunda iki şey yaptıklarını belirten İyimaya, şunları kaydetti:

"1982 Anayasası yürürlükten kalkacaktır, bu çok önemli. Yani revizyonist bir anayasa yapmıyoruz, Anayasa'nın maddelerini tekrarcı bir yaklaşımla yeni bir anayasa yapmıyoruz. 1982 Anayasasının yürürlükten kaldırılması yeni anayasanın yapılmasından, yapılmış olmasından daha önemlidir. Giderek parti görüşü olmaksızın ifade etmeye mecburum ki, yeni anayasa yapmasak dahi bu parlamentonun kurucu iktidar yetkisi içerisinde yürürlükteki anayasayı yürürlükten kaldırması gerçek bir demokratik kazanım olacaktır. Çok önemli, 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl anayasasız kalabiliriz, anayasal kurumlar var, anayasal kurumların bağlı olduğu yasalar yani organik yasa dediğimiz yasalar var, bu çok önemli. Ama akıllıca olanı, rasyonel olanı, yeni anayasayı da aynı zamanda, eş zamanlı olarak yürürlüğe koymaktır.