TBF'nin Genel Koordinatörü Ömer Onan oldu

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda Genel Menajer Yardımcısı olarak görevini sürdüren Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulunda Genel Koordinatör görevine getirildi.

Fenerbahçe, resmi sitesinden Ömer Onan'a bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"26 Ekim 2016 Çarşamba günü düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan seçimle göreve gelen Sayın Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde "Genel Koordinatör" görevini üstlenmesi için kulübümüze başvuruda bulunmuştur.

Kulübümüz tarafından, ülke basketbolumuzun en iyi şekilde yönetilebilmesi önceliği esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, bu başvuru kabul edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne uzun yıllar sporcu olarak hizmet verdikten sonra profesyonel basketbol kariyerini sarı lacivertli formayla noktalayan, 2014-2015 sezonundan itibaren ise "Genel Menajer Yardımcısı" olarak kulübümüz bünyesinde görev yapan Ömer Onan'a katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde kendisine başarılar dileriz."