TBF'nin yeni başkanı Hidayet Türkoğlu

Tek adayla seçime giden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu seçildi.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, hayatının en heyecanlı gününü yaşadığını söyledi.



Ankara Hilton Otel'de yapılan genel kurulunda, divan kurulu Turgay Çataloluk, Semra Demirer ve Rüştü Nuran'dan oluştu.

Federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30'u geçersiz sayılırken, geçerli 113 oyun tamamını alan Türkoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.

Basketbolun yeni yönetimi

Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı: Ali Aslan, Arda Ermut, Kemal Akar, Ülkan Delikan, Yılmaz Argüden, Özden Pelister, Methi Bengisu, Mert Çetinkaya, Emre Hüseyin Soyuer, Hüseyin Beşok, Dinçer Çetintaş, Yahya Üstün, Güçlü Gökozan, Mehmet Fatih Öztürk.

Hidayet Türkoğlu kimdir?

Federasyonun faaliyet raporunu okuyan Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, göreve geldiği genel kurulda delegelere verdiği sözleri 18 aylık dönemde yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.



Aday olmama kararı aldığını ve görevini Hidayet Türkoğlu'na devretmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Erdenay, "Onun basketbolu ileriye götüreceğine inanıyor ve başarılar diliyorum." dedi.



Başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, önlerinde kendilerini bekleyen önemli organizasyonlar olduğunu kaydederek, "Örneğin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Profesyonel kadromuzla organizasyon yeteneğimizi kullanarak, İstanbul'a ve ülkemize yakışır bir şampiyonayı hayata geçireceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması adına Türk basketbolunun üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve uluslararası platformda ülkemizi layıkıyla temsil etmesi için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.