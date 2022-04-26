TBB: Gezi davası kararı yargının kara lekesidir

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gezi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gezi davası kararı yargının kara lekesidir" ifadelerine yer verdi.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

TBB'nin davada verilen kararlarla ilgili, "Gezi davası kararı yargının kara lekesidir" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada AKP'den milletvekili aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın heyette bulunmasının ‘tarafsızlık’ görüntüsünü ortadan kaldırdığına vurgu yapılarak, “Ceza kararını veren heyetin bir üyesinin yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından adil yargılanma ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü konusunda ciddi şüpheler doğurmakta ve kamu vicdanını, adalete güven duygusunu zedeleyecek bir sonuca yol açmaktadır” denildi.

1Yargı, öç alma aracı olarak kullanıldı"

Gezi davası kararlarının yargının toplumsal muhalefeti sindirme, itibarsızlaştırma ve öç alma aracı olarak kullanılmasının en somut örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Gezi Parkı davasında verilen cezaların Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik tüm haklarını kullanan insanların ve onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak yurttaşların adil yargılanma hakkına riayet eden, bağımsız ve tarafsız bir yargının inşası için mücadele etmeyi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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