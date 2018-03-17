TBB Başkanı Feyzioğlu: Şahin Alpay adlı gazetecinin...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı vermesinin ardından 'ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şartıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen eski Zaman gazetesi yazarı, gazeteci Şahin Alpay ilgili olarak, “Şahin Alpay adlı gazeteci” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak’ta verdiği ilk ‘hak ihlali’ kararına direnen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kez tahliye kararı vermesini ‘anayasal zorunluluk’ olarak nitelendiren Feyzioğlu, aksi takdirde AYM’ye bireysel başvuru kurumunun çökeceğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından Alpay’ın tahliyesine dair yorumlarda bulunan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Şahin Alpay adlı gazetecinin tutukluluğunun Anayasa’nın ihlali olduğuna dair Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesinden sonra, Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı vermesi Anayasa gereği zorunlu idi. Aksi takdirde AYM’ye bireysel başvuru kurumu çökecekti. Bir hukukçu olarak sevindim."