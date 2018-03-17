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20 aylık tutukluluğun ardından AYM'nin kararında direnmesiyle tahliye olan Şahin Alpay'ın ilk sözleri

"Ne terörizm ile ne darbe ile ilgisi olan binlerce insan var; onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum”

17 Mart 2018 15:21

Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı vermesinin ardından 'ev hapsi’ şartıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen eski Zaman gazetesi yazarı, gazeteci Şahin Alpay, Silivri Cezaevi’nden çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, arkasında 'ne terörizm ne de darbe ile ilgisi olan binlerce insanın kaldığını’ belirterek, "Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum” dedi. 

TIKLAYINAnayasa Mahkemesi'nin ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdiği Şahin Alpay, tahliye edildi

Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin kararın tam metnini internet sitesinde yayınlamasının ardından farklı gerekçeyle oy birliğiyle tahliyesine karar verdiği Alpay, 20 aylık tutukluluğun ardından gece yarısı cezaevinden çıktı. 

"20 ay çok zor geçti"

Cezaevi aracıyla Kınalı gişelerine getirilen Alpay, burada kendisini bekleyen ailesine kavuştu. Alpay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti. Çıktığım zaman da arkada kalan ne terörizm ile ne darbe ile ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

 

TIKLAYIN - AYM, Şahin Alpay kararının tam metnini sitesine koyup Twitter'dan duyurdu

Alpay daha sonra eşi, çocukları ve torunu ile bir süre hasret giderdi. Kendisini bekleyen gazetecilere gitmeden aile pozu veren Alpay, araca binerek buradan ayrıldı. 

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