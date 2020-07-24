TBB Başkan Yardımcısı Özbek'ten, "İstanbul, Ankara, İzmir'in vesayetine son verildi" diyen Feyzioğlu'na yanıt

Feyzioğlu'nun bu sözlerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, şu ifadeleri kullandı:
''İstanbul, Ankara, İzmir barolarının TBB üzerinde tahakkümü söz konusu değil. Tam aksine barolar tahakküm altına alınıyor. Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor!'
Feyzioğlu, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, "Çoklu baroya karşıyız. Dün de karşıydık bugün de karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.
"Çoklu baroya dün de karşıydık, bugün de karşıyız" demişti
TBB Başkanı Feyzioğlu yasanın hazırlık sürecinde çoklu baro düzenlemesine destek verdikleri iddiasını yalanlamış, "Biz iki sene önce de karşıydık, bugün de karşıyız" demişti.
TIKLAYIN - Metin Feyzioğlu'ndan 'çoklu baro' yorumu: Devrim niteliğinde olan kısmı gözden kaçırılıyor; İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiştir