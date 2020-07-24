TBB Başkan Yardımcısı Özbek'ten, "İstanbul, Ankara, İzmir'in vesayetine son verildi" diyen Feyzioğlu'na yanıt

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Başkan Metin Feyzioğlu'nun çoklu baro düzenlemesi ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'in Türkiye Barolar Birliği üzerindeki vesayetine son verildiğini ve bunun da "devrim niteliğinde" olduğu sözlerine yanıt verdi. Özbek, "Tam aksine barolar tahakküm altına alınıyor. Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor!" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber yayınında Meclis'ten geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemesini değerlendirirken, "devrim niteliğinde" olan kısmının gözden kaçırıldığını belirterek, üç büyük şehrin vesayetine son verildiğini ileri sürdü. Feyzioğlu, tüm baroların Türkiye Barolar Birliği'nin asli unsuru hale geldiğini, böylece 1969'daki kuruluş ruhuna dönüldüğünü kaydetti.