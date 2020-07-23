Metin Feyzioğlu'ndan 'çoklu baro' yorumu: Devrim niteliğinde olan kısmı gözden kaçırılıyor; İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiştir

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan baroların eleştiri odağındaki isim Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, düzenlemeye ilişkin, "Devrim niteliğinde olan kısmı gözlerden kaçırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiş, Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa konuk oldu.

Programda, yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesiyle ile ilgili konuşan Feyzioğlu, düzenlemenin devrim niteliğinde olan kısmının gözden kaçırıldığını ifade ederek, "Bunun kasten yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bu kasten gözden kaçırmaya bir son vereceğiz. Türkiye Barolar Birliği, geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış. İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in dilediğini yaptığı bir hale dönüşmüştü" dedi.

Düzenlemeyle vesayete son verildiğini anlatan Feyzioğlu, "Kanunun devrim niteliğindeki kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’in tahakkümüne, vesayetine son verilmiş, Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşturmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Çoklu baroya dün de karşıydık, bugün de karşıyız" demişti

Feyzioğlu, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, "Çoklu baroya karşıyız. Dün de karşıydık bugün de karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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