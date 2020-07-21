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Anayasa Mahkemesi, 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali için başvuran CHP'ye tarih verdi

21 Temmuz 2020 00:52

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 'çoklu baro' yasasına yönelik iptal ve yürürlüğü durdurma başvurusunu 23 Temmuz 2020 tarihinde toplanacak genel kurulun gündemine aldı.

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