Anayasa Mahkemesi, 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali için başvuran CHP'ye tarih verdi

CHP, AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşan 'çoklu baro'yu AYM'ye taşımıştı. AYM, CHP'nin 'çoklu baro' yasasının iptali ve yürürlük durdurması istemini 23 Temmuz'da toplanacak Genel Kurul'un gündemine aldı.

Geçtiğimiz hafta çoklu baro yasasının iptal edilmesi ile ilgili CHP adına dilekçe veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kutuplaştırma ve ayrıştırmaya yönelik maddelerin iptalini talep ettiklerini belirterek, “Milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerin iptaline yöneliktir. Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18'inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Anayasa'nın 88'inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullanmıştı.

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