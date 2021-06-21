Tazmanya canavarları, Avusturalya'da yaşayan binlerce kuşu tehdit ediyor

Kuşları ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan sivil toplum kuruluşu BirdLife Tasmania'ya göre, Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'da, Tazmanya canavarlarını kurtarma girişimi, küçük penguenlerin tamamen yok olması da dahil olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açtı.

The Guardian'ın haberine göre, Tazmanya'nın doğusundaki 116 kilometrekarelik bir ada olan Maria Adası, yaklaşık on yıl önce üreyen 3 bin küçük penguene ev sahipliği yapıyordu.

2012'de keseli şeytan da olarak bilinen Tazmanya canavarlarının adaya gelmesinin ardından adadaki kuş nüfusu azaldı. Ancak BirdLife Tasmania'nın yürüttüğü araştırmalarda, penguenlerin adadan tamamen kaybolduğunu anlaşıldı.

Maria Adası'nda, coğrafi olarak izole edilmiş hayvan nüfusu oluşturularak, Tazmanya canavarı sayılarını kontrollü tutmak amaçlanıyordu.

Adadaki kuş kaybının üzücü ama şaşırtıcı olmayan bir sonuç olduğunu vurgulayan BirdLife Tasmanya'dan Dr Eric Woehler, "Bu durum, adadaki kuş türleri üzerinde trajik bir etki bıraktı. Milli park ve penguenlerin yaşam alanı olan bir adadan 3 bin penguenin yok olduğunu görmek, büyük bir darbe” dedi.

Geçen yıl yapılan araştırmalar, Tazmanya canavarlarının Maria Adası'ndaki kısa kuyruklu yelkovan kolonilerini de yok ettiğini ortaya çıkardı.

Araştırmalara göre, büyük boyutları ve kazma yetenekleri nedeniyle Tazmanya canavarlarının, yelkovanlar üzerinde kedilerden veya kuşları avlayan başka türlerden daha büyük etkilere sahip olduğu bulundu.