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Yaşam

Taziye dönüşü kaza: 8 ölü

Bitlis'in Hizan İlçesi'nde bir köye taziyeye gittikten sonra dönüş yapan minibüs uçuruma yuvarlandı. 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

02 Aralık 2008 02:00

Bitlis'in Hizan İlçesi'nde bir köye taziyeye gittikten sonra dönüş yapan minibüs uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada aralarında köy muhtarınında bulunduğu 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Hizan İlçesi'nin Drince Köyü yakınlarında bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Elmacık Köyü'nden Kalkanlı Köyü'ne, Adana'da 3 gün önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Servet Tarhan'ın taziye ziyaretine giden Mehmet Tarhan yönetimindeki 20 B 7860 plakalı minibüs, taziye dönüşü Derince Köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Takla atarak 50-60 metrelik uçurumdan aşağı düşen minibüste bulunan 20 kişiden 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı 16 kişi ise çevrede bulunanların haber olması üzerine olay yerine gidenler tarafından Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi de burada hayatını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan diğer yaralılar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ölenlerin üzerinde kimlik bulunmamas yüzünden isimlerinin halen belirlenemediği belirtilirken, ölenlerden 2'sinin kadın, birinin de Elmacık Köyü Muhtarı Cevdet Ekinci olduğu kaydedildi.


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