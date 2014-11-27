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Kültür-Sanat

Dünyadan 4 'taze' şarkı

Günün yorgunluğuna yeni çıkan parçalardan küçük bir müzik listesiyle ara verin

27 Kasım 2014 21:16

Bu aralar hangi şarkıları dinlemeli?

Hafif Müzik'teki habere göre, işte yeni çıkan şarkı ve videolardan küçük bir derleme:


Mogwai – “Teenage Exorcists”
Grubun 1 Aralıkta çıkacak olan “Music Industry 3.Fitness Industry 1.EP” albümünde yer alan şarkının videosu 2 gün önce paylaşıldı.

 

 


Jack White – “Parallel”
Lazaretto’da yer alan ve single olarak yayınlanan “Would You Fight For My Love?”un bonusu olan şarkı, White’a Avrupa turnesinde gruba eşlik eden Dean Fertita’ya ait. Şarkının orjinali ilk defa 1999’da söylenmiş.

 

 

 

Petite Noir – “Chess”
Yannick Ilunga yani bilinen adıyla Petite Noir, çıkış albümü The King Of Anxiety‘de yer alan single’ı Chess için bir video yayınladı.

 

 

 

EMA – “3Jane”
Erika M. Anderson’ın 3. albümü olan Future’s Void 4 Nisan 2014’de çıkmıştı. Albümde yer alan 3Jane‘in videosu da 2 gün önce yayınlandı.

 

 

 

 

 

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