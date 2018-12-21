‘Tayyipler Alemi' karikatürü de suç sayıldı; TBMM'ye 9 CHP'li vekil için fezleke gönderildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 9 CHP'li milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik düzenlenen fezleke dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Başarır’a da ‘ Tayyipler Alemi’ fezlekesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı “Tayyipler Alemi” karikatürünü retweetlediği için dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanan milletvekilleri arasında bulunan CHP Mersin Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Türkiye’de korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek "Düzenlenen bu fezlekeler baskı rejiminin açık göstergesidir. Bizler, üzerimize ne kadar baskı yapılırsa yapılsın halka karşı yapılan haksızlıkları dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Bağımsız ve özgür bir yargı düzenini ülkemizde inşa edene kadar da pes etmeyeceğiz. Hakkımızda düzenlenen bu fezlekeler, bugünün utancı, yarının aydınlık geleceğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ve CHP’li milletvekilleri hakkında, ceza kanunun çok sayıda maddesinden dokunulmazlık fezlekesi düzenlendiğini belirtti.

'Tayyipler Alemi’ karikatüründen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettikleri iddiasıyla CHP'li milletvekilleri hakkın fezleke düzenlendiğini ifade eden Başarır, düzenlenen fezleke maddelerine ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet. TCK 299 Maddesi ( Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu), TCK 125. Maddeis (Şerefe karşı işlenen suçlar), TCK 106 (Tehdit suçu), TCK 53: (Belli haklardan yoksun bırakma)."

CHP’li 9 vekile fezleke

Hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen 9 CHP’li şöyle: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. "

Son gelen 9 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 140 oldu.