'Tayyip gidecek Gökçek gelecek' yazısına 26 bin lira ceza

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, referandum sürecinde kentte bazı duvarlara sprey boyalarla ‘Tayyip gidecek Gökçek gelecek' yazıları yazan CHP'li 3 gence, Büyükşehir Encümeni kararıyla 9 bin 448'er TL ceza kesti. Bu cezayı ödeyemeyeceklerini belirten gençler, iptali için yargıya başvuracak.



Başkentte 15 Ağustos gecesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Subayevleri semtindeki evine giderken kullandığı güzergah ve AKP Genel Merkezi güzergahı başta olmak üzere kentin en işlek noktalarına ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıları yazıldı. 3 genç, sprey boya ile Eskişehir Yolu Çukurambar Kavşağı, Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü önü ve yaya üst geçidi, ODTÜ önü ve yaya üst, metro alt geçidi ve köprülü kavşağı, Hacettepe Üniversitesi alt geçidi, Diyanet İşleri Dairesi Başkanlığı önü ve üst geçidine de aynı sloganı yazdı. Sabah fark edilen yazılamalar belediye ekipleri tarafından beyaz boya ile kapatıldı.



MOBESE görüntülerinden yakalandılar

Ankara polisi MOBESE kameralarından saptadığı 06 BK 8880 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, bir gün sonra Balgat’ta durduruldu ve içindeki 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan kişilerin CHP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirlendi. Gençler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni, geçen 2 Ekim tarihinde gençlere belediye cezalarını düzenleyen 1608 Sayılı Kanun'a dayanarak yazılama dolayısıyla 9 bin 448'er TL ceza kesti. Olay gecesi gözaltına alınan gençlerden CHP Antalya eski İl Gençlik Kolları Başkanı Eren Kurt, cezanın ’kamuya ait yerlere yazı yazarak kirletmek‘ suçlamasıyla uygulandığını söyledi.







Encümenin toplam 3 bin 870 metrekare alanın yazılandığını belirlediğini kaydeden Kurt, söz konusu cezanın önceki gün Antalya'daki adresine tebliğ edildiğini, bu büyüklükteki cezayı ödemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kurt ve adlarını açıklamadığı partili iki arkadaşının, cezanın iptali için yargı yoluna başvuracaklarını belirtti.





İşte o üyeler



Encümen Başkanvekili Altan Raşit Civan başkanlığında 2 Eylül günü alınan kararda, Belediye Meclis üyeleri Alper Küçük, Hikmet Alpdündar, Musa Çakmak, Orhan Kaya ve Faruk Gültekin ile encümenin bürokrat üyeleri Ömer Faruk Erciyes, Hasan Uçar, Aydın Faruk Erol ve Neriman Erbahçeci ve bir raportörün imzası bulunuyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi, belediye encümenine ceza kesme yetkisi tanıyor. Encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen söz konusu maddenin e fıkrasında “Kanunlarda öngörülen cezaları vermek” ifadesi yer alıyor.