Tayyar ve Baykal sohbetine CHP sıralarından 'meyhane' tepkisi

TBMM'de "4+4+4" teklifinin ilk gün mesaisinde, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yazdığı mesajın gerilimi yaşandı. CHP’li milletvekilleri Genel Kurul’a gelen Şamil Tayyar’ı protesto etti.

AK Parti'li Tayyar, Genel Kurul'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'la sohbet ederken CHP’li vekillerin tepkisiyle karşılaştı. Bu sırada Deniz Baykal'ın, Tayyar'a, ''görüşmeler sırasında böyle bir twit atmasaydın'' dediği buna karşın Tayyar'ın da, '' Bu kadar sorun olacağını bilseydim atmazdım'' dediği öğrenildi.

Bir süre daha Deniz Baykal'la sohbeti sürdüren Tayyar, tepkilerin artması üzerine AK Parti sıralarına geri döndü.

Şamil Tayyar, Twitter'da "4+4+4 okulları değil meyhaneleri vurdu, CHP'li vekiller tam kadro Meclis'te" diye yazmıştı.