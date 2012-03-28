Şamil Tayyar: 4+4+4 meyhaneleri vurdu, CHP'li vekiller tam kadro Meclis'te

Meclis Genel Kurulu'nda, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın twitterda yazdığı mesaj tansiyonu yükseltti. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Tayyar'ın, twitterda, "4+4+4 okulları değil meyhaneleri vurdu, CHP'li vekiller tam kadro Meclis'te" diye twittera mesaj yazdığını belirterek, "Bu ahlaksız mesajı kınıyoruz. Şamil Tayyar bu kürsüden gelip CHP Grubundan özür dileyecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Tayyar'ın, twitterda, "4+4+4 okulları değil meyhaneleri vurdu, CHP'li vekiller tam kadro Meclis'te" diye twettara mesaj yazdığını belirterek, "Bu ahlaksız mesajı kınıyoruz. Şamil Tayyar bu kürsüden gelip CHP Grubundan özür dileyecek" dedi.

CHP'liler sıra kapalarına vurdu

CHP'li vekiller tepki gösterdi ve sıra kapaklarına vurmaya başladı. İnce, "Özür dileyecek, o ahlaksız yazıyı kim yazdı gelsin, özür dilesin" diye bağırdı.

CHP'li vekiller sıra kapaklarına vurarak protesto ederken Meclis Başkanvekil Sadık Yakut, konuşmasını yapmak üzere MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ı kürsüye çağırdı.

Bu arada İnce de, "Şamil Tayyar haddini bilecek, özür dileyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yakut da, "Benim güvenlik kuvvetlerini buraya çağırma imkanım yok ki. Sayın milletvekilleri lütfen, benim yapabileceğim bu" diye konuştu.

Milletvekillerini uyaran Yakut, "Dava açarlar, burada hakaret etmedi. Genel Kurul'da, twitterdan değil, kürsüden yapılan sataşmalara cevap verilir. Bizim haberimiz yok ki. Sayın İnce, bütün köşe yazarların yazdığı yazıya buradan cevap verilmesi gerekir ama bahane aranıyorsa o başka. Bu Meclis çalışacak" dedi.

CHP'li vekillerin yaklaşık 10 dakika sıra kapaklarına vurmaya devam etmesi üzerine Yakut oturuma ara verdi.

Aranın ardından usul tartışmasına devam edildi