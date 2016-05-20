Tayvan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı göreve başladı

Tayvan'da ocak ayındaki seçimleri kazanan Demokratik İlerleyiş Partisi'nin (DPP) lideri Tsai Ing-wen, yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Eski bir üniversite öğretim görevlisi olan Tsai Ing-wen, Tayland'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. 59 yaşındaki Tsai'nin partisi, Çin'den ayrılmayı ve tam bağımsızlığı savunuyor.

Muhalefetteki DPP, oyların yaklaşık yüzde 56'sını alarak, iktidardaki Kuomintang (KMT) partisinin önüne geçmişti.

"Pekin, Tayvan'ın demokrasisine saygı duymalı"

Konuşmasında provokatif bir dil kullanmaktan kaçıan Tsai; Çin'e olumlu diyalog çağrısında bulunarak "tarihin yükünü üzerimizden atalım" dedi. Çin ile ilişkilerde mevcut durumu koruyacaklarını belirten yeni cumhurbaşkanı, "Ancak Pekin, Tayvan'ın demokrasisine saygı duymalı" diye konuştu.

Tayvan'daki en önemli sorunlardan birisi de ada ülkesinin zayıf ekonomisi. Pekin yönetimi, Tayvanı ayrı bir devlet olarak tanımıyor ve Çin'in bir parçası olarak kabul ediyor.

Pekin geçmişte "gerekli görürse adayı güç kullanarak geri alacağı" tehdidinde bulunmuştu. Hâlâ Çin'de Tayvan'a doğru hazır bekletilen yüzlerce füze bulunuyor.